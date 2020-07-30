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"В голове не укладывается": Андрей Степурко высказался о драке на Старом базаре

, ИА "Амител"
Тренер Лилии Ворогушиной считает, что нельзя судить обо всех спортсменах по одной ситуации
Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Основатель школы "СТИК" Андрей Степурко на своей странице в Instagram прокомментировал резонансную смертельную драку на Старом базаре в Барнауле, в которой приняла участие его воспитанница – чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Как написал Степурко, о трагедии он узнал из социальных сетей и публикаций в СМИ. Он принес слова соболезнования жене и родственникам погибшего Павла Рохлова. Тренер Ворогушиной уверен, что в деталях драки должны разобраться правоохранительные органы.

"В голове не укладывается, как такие ситуации вообще могут происходить. Почему взрослые, состоявшиеся, самостоятельные и осознанные люди могут себя так повести. Лишить жизни человека!" – пишет он в посте, добавляя, что тот факт, что он знаком с участниками драки, не означает, что это дает права влиять на происходящее и заступаться за них.

"Мнение мое четкое и ясное: пусть все решается в суде и не важно, кем являются люди, совершившие это преступление. Точка. За все время работы через меня как тренера прошло более 10 тысяч воспитанников. Считаю некорректным осуждать всех по одной ситуации. Тем более Михаил не является моим воспитанником. Прошу не подхватывать информацию, которая не соответствует действительности. Берегите себя и своих близких. Нельзя допускать данных ситуаций, нельзя лишать человека жизни", – написал Андрей Степурко.

Лилия Ворогушина – чемпионка мира по кикбоксингу. Занималась в школе олимпийского резерва и у Андрея Степурко. О победах девушки на соревнованиях писал и портал amic.ru. В интервью, которые Лилия давала СМИ, она говорила, что не приемлет насилия. Любимый удар спортсменки – рубящий (когда ногой по голове сверху).

Смертельную драку на Старом базаре в Барнауле также прокомментировали в Федерации бокса Алтайского края, где сообщили, что предполагаемый виновный – Михаил Старцев – не является ее членом и действующим спортсменом. Также на историю обратил внимание и губернатор края Виктор Томенко.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля. В результате инцидента скончался 40-летний Павел Рохлов, похороны которого прошли в Барнауле в среду, 29 июля. Старцев задержан правоохранительными органами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрый день, друзья. Многие в курсе, что 27 числа погиб человек в результате драки в городе. Хочу принести соболезнования жене и родственникам погибшего! Потеря близкого человека — это огромное горе для каждой семьи. В голове не укладывается, как такие ситуации вообще могут происходить. Почему взрослые, состоявшиеся, самостоятельные и осознанные люди могут себя так повести. Лишить жизни человека! К сожалению, ничего уже изменить нельзя. Данная !!!Страшная!!! ситуация должна решаться в правовом поле. Я в курсе данной ситуации, узнал, как и многие из вас, из социальных сетей! Не за кого!!! заступаться, как пишут в комментариях, я не собираюсь и не имею никакого права это делать. Тот факт, что я знаком с данными людьми не означает, что я могу хоть как-то влиять на происходящее и заступаться за них. ❗️Мнение мое четкое и ясное: пусть все решается в суде и не важно кем являются люди, совершившие это преступление. Точка❗️ За все время работы, через меня, как тренера прошло более 10 000 воспитанников. Считаю некорректным, осуждать всех по одной ситуации. ❗️Тем более, Михаил не является моим воспитанником. Прошу не подхватывать информацию, которая не соответствует действительности.❗️ Берегите себя и своих близких 🙏 Нельзя допускать данных ситуаций, нельзя лишать человека Жизни!

A post shared by Андрей Степурко (@avstepurko) on

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.07.2020 12:24
- гость -

Степурко никогда и никого не учил кулаками на улице махать.

30.07.2020 12:25
- гость -

Лучше всех сказал.

30.07.2020 12:25
- гость -

Понты

30.07.2020 12:26
гость

если не укладывается - можно вдолбить

30.07.2020 12:32
- гость -

Амик, может быть пора закрыть эту тему .Достаточно уже долбить пьяную драку.

30.07.2020 12:35
гость

Человек пояснил ситуацию и свою позицию, а вы "понты", "вдолбить" - чувствуется виртуальная безнаказанность.

30.07.2020 12:36
- гость -

Спорт, в котором для победы надо нанести другому человеку как можно больше болезненных ударов,а в идеале победить нокаутом, надо, по-хорошему, запрещать, это асоциальный спорт. Для армии, спецслужб он подойдет больше. И спрос за применение против обычных людей должен быть больше.

30.07.2020 12:39
krash

сколько людей то под шумок повылазило.....осиное гнезздо разворотили?


Закрйоте убийцу на 15, и соучастницу хотябы лет на 5. и пусть общественность успокоится уже.

30.07.2020 12:40
- гость -

по одной ситуации
одой?
в поисковике набейте "боксер убил ..." почитайте статистику

30.07.2020 13:01
- гость -

30.07.2020 12:40
- гость -

Наберите в поисковой
-алкаш убил
-менеджер убил
-водитель убил и т.д. - почитайте статистику)

30.07.2020 13:04
- гость -

он чей тренер то , я не поняла?

30.07.2020 13:07
месный

Ой надаже, а чё делал в 90-х забыл , ага, а мы помним.

30.07.2020 13:08
- гость -


30.07.2020 13:01
- гость -

вот когда выступит тренер алкаша, менеджера и водителя я почитаю

30.07.2020 13:08
- гость -

Закрйоте убийцу на 15, и соучастницу хотябы лет на 5. и пусть общественность успокоится уже.

Уже расследовал, в суд передал, осудил, чуть ли не приговор привел в исполнение. Юлий Цезарь,! И плевать, что за плечами, поди, среднее с троечками в аттестате

30.07.2020 13:11
гость

Не надо тут от рейдера выставлять какой он пушистый! Как закону препятствия чинить умеет , все знаем!

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