"В голове не укладывается": Андрей Степурко высказался о драке на Старом базаре

Добрый день, друзья. Многие в курсе, что 27 числа погиб человек в результате драки в городе. Хочу принести соболезнования жене и родственникам погибшего! Потеря близкого человека — это огромное горе для каждой семьи. В голове не укладывается, как такие ситуации вообще могут происходить. Почему взрослые, состоявшиеся, самостоятельные и осознанные люди могут себя так повести. Лишить жизни человека! К сожалению, ничего уже изменить нельзя. Данная !!!Страшная!!! ситуация должна решаться в правовом поле. Я в курсе данной ситуации, узнал, как и многие из вас, из социальных сетей! Не за кого!!! заступаться, как пишут в комментариях, я не собираюсь и не имею никакого права это делать. Тот факт, что я знаком с данными людьми не означает, что я могу хоть как-то влиять на происходящее и заступаться за них. ❗️Мнение мое четкое и ясное: пусть все решается в суде и не важно кем являются люди, совершившие это преступление. Точка❗️ За все время работы, через меня, как тренера прошло более 10 000 воспитанников. Считаю некорректным, осуждать всех по одной ситуации. ❗️Тем более, Михаил не является моим воспитанником. Прошу не подхватывать информацию, которая не соответствует действительности.❗️ Берегите себя и своих близких 🙏 Нельзя допускать данных ситуаций, нельзя лишать человека Жизни!

