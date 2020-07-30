Россияне потратили часть детских пособий на оплату микрозаймов

Россияне погасили микрозаймы единовременными выплатами пособий для детей, сообщает РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments, аналитики которого изучили информацию 133 микрофинансовых организаций.
Как отмечается, количество платежей в МФО снизилось во время самоизоляции, однако со второй недели июня резко возросло – именно тогда россияне начали получать первые единовременные пособия на каждого ребенка до 16 лет. В июле резкий рост возвратов задолженностей также совпал с днями выплат родителям по 10 тысяч рублей.
Хуже всего ситуация с выплатой долгов обстояла в майские праздники и первые числа июня. В те дни количество выплат по кредитным займам снизилось на 20-30% от базовой недели. При этом объем возвратов за неделю с 29 июня по 5 июля был уже на 9% ниже стандартного уровня, а за период с 6 по 12 июля – на 8%.
"Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля вырос на 107%, а 2 июля – на 80%", – сообщил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
Отметим, что именно 1 июля большинство россиян получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Еще одной причиной, которая также повлияла на частоту выплат задолженностей, стало снятие "ковидных" ограничений в регионах. Именно тогда многие люди вернулись на работу и снова начали получать зарплату.
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