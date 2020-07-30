Иностранцев шокировал выныривающий из воды российский танк

Видео с учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ поразило журналистов аргентинской газеты Clarin. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", – пишет южноамериканское здание.
Иностранцы назвали эти танки "беспрецедентным смертельным оружием" и сравнили их с подводными лодками.
В Министерстве обороны уточнили, что двигаться под водой технике помогают специальные воздуховоды. При этом танкисты ориентируются по специальным приборам, избегая остановок и резких поворотов.
Комментарии
Советский союз строил и проектировал... России уже 30 лет а своей техники нет. Арматы только по парадам катают.
Даже Т-55 был приспособлен для погружения в воду.
Журналисты, такие журналисты.
Вам любой Эрдоган скажет, что в 2020 году любая страна с развитыми технологиями может с помощью дрона легко превратить этот танк в груду металлолома. Да и у самого Эрдогана есть хоумвидео, где его дроны легко крошат новейшую российскую технику не имеющую аналогов.
30.07.2020 14:15
- гость -
Ври да не завирайся. На современных танках стоят комплексы активной защиты, которые сбивают на подлете такие сюрпризы неизвестно откуда. Иди посмотри свое домашнее хоум видео с правой рукой, или ты левша?
30.07.2020 14:15
- гость -
Меньше играйте в компьютерные игры, больше читайте!
Читаем...
"Турецкие военные уничтожили в Сирии восемь российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», принадлежавших сирийским вооруженным силам – рассказал на пресс-конференции в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, удары были нанесены в провинции Идлиб на северо-западе Сирии посредством турецких беспилотных летательных аппаратов SİHA, способных нести серьезное вооружение и действующих в автоматическом режиме, а также дистанционном – на расстоянии до 150 км от оператора.
Тяжелые дроны SİHA (6,5 метров в длину, максимальная взлетная масса 630 кг) способны подниматься на высоту 7,3 км и пребывать в воздухе 24 часа. По заверению турецких военных, БПЛА способен уходить от радаров, сообщает CNN Turk"
Разумеется господин Эрдоган подтвердил свои слова видеозаписями. Кроме уничтоженных Панцирь-С1 есть ещё видосы как великолепно уничтожается различный российский хлам.