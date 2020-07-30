Природный газ вновь подорожает в Алтайском крае

Цены на природный газ в Алтайском крае поднимут с 1 августа на 3%, за исключением топлива, поступающего по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск". Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов.
В ведомстве пояснили, что увеличение стоимости услуги связано с повышением оптовых цен на газ, а новые расценки утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"ФАС утвержден приказ от 10.07.2020 № 636/20, которым установлены с 01.08.2020 новые оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, с приростом 3%. Оптовая цена на природный газ является основной составляющей розничной стоимости: ее доля составляет около 70% от конечной цены без НДС", – говорится в сообщении.
Напомним, что в последний раз цены на природный газ для нагрева воды и приготовления пищи повышались 1 июля. Тогда прирост составил около 0,9% – до 6,45 рубля за кубометр. С 1 августа цена за кубометр голубого топлива составит уже 6,64 рубля.
При этом если газ идет на отопление или отопление с одновременным использованием для других целей, то в этом случае расценки составят 6 638,86 рубля за 1000 кубометров. Месяцем ранее за аналогичный объем просили 6 447,41 рубля.
Комментарии
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХАБАРОВСК!!!! САМЫЙ СВОБОДНЫЙ РЕГИОН РОССИИ!!!!
Во всем мире цены на газ падают, а у нас растут. Может закупать газ за границей?
2,9 млрд долларов "Нафтогазу Украины"
1,5 млрд долларов польской PGNiG
где-ж деньги то брать как не с глубинного народа)))
Ну так то газ по всей стране подняли на 3%. а не токмо у нас
Надо новые яхты и дворцы строить. -Как вы непонятливые.
Задолбали!.
Сколько можно повышать цены?????
ФАС вместе с Газпромом и всеми этими долбанымирукамиразводителями уже задрали!!!!
Пора уже Хабаровск поддерживать.
"Последний раз цены повышались с 1 июля" - так че, каждый месяц будут повышать? Губа не треснет?
30.07.2020 15:52
гость пенсионер
"Губа не треснет?"
Не , у них не Треснет! Вот у нас может причиноое место треснуть.