Форум "Алтай. Территория развития" впервые пройдет в онлайн-формате

Молодежный образовательный форум "Алтай. Территория развития" впервые пройдет в режиме онлайн. Платформой для мероприятия станет автоматизированная информационная система "Молодежь России".
В этом году на форуме будет работать площадка "Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес". Участники узнают, как настроить бизнес-процессы, найти точки роста и расширить производство, определить вектор продаж в условиях пандемии. Также рассмотрят трендовые направления – франшизу и электронные продажи, в том числе выход на российские и международные интернет-магазины.
Участниками площадки "Развитие молодежного предпринимательства "Мой бизнес" станут предприниматели от 18 до 30 лет.
Кроме того, два дня на форуме будут работать направления: "АТР социальный: лидер – команда – общество", "АТР управленческий: наука – бизнес – государство" и "АТР трудовой: труд – экономика – развитие".
Форум "Алтай. Территория развития" объединяет молодежные профессиональные и креативные сообщества, лидеров проектов, успешных представителей отраслей. Цель мероприятия – найти возможности для развития Алтайского края и других регионов России. В 2020 году АТР состоится в Алтайском крае уже в 12-й раз. За эти годы в нем приняли участие граждане 43 стран мира.
Форум "Алтай. Территория развития" пройдет 12 и 13 сентября 2020 года. Чтобы попасть на АТР, нужно зарегистрироваться по ссылке и оставить заявку. Регистрация завершится 1 сентября.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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