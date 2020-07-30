Пациенты с COVID-19 в Алтайском крае, переносящие заболевание в легкой форме, получают лечение амбулаторно. Находиться под онлайн-наблюдением врачей позволяет современная информационная система – Центр амбулаторного наблюдения за пациентами с коронавирусом.
По словам директора КГБУЗ "Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера" Виталия Азанова, регион активно включился в работу по реализации нацпроекта "Здравоохранение", главные цели которого – увеличить продолжительность жизни, снизить смертность, улучшить доступность и качество помощи. Информатизация здравоохранения региона уже сегодня показывает положительные результаты, особенно в период пандемии.
Так, на базе Краевой клинической больницы в первый месяц распространения коронавируса в регионе был организован консультативный центр для специалистов края. Именно сюда поступает вся информация о больных с пневмониями, в том числе и ковидными. Центр работает по технологии "врач – врач" – когда медицинский случай представляется сложным или неоднозначным, врачи на местах могут получить совместное решение специалистов разного профиля или консультацию более опытного коллеги. Это помогает избежать ненужных личных обращений к докторам, делает врачебную помощь оперативней.
Медики на местах на каждого больного заполняют оценочные листы, в итоге выводится балл степени тяжести пневмонии – низкая, средняя и высокая. Специалисты центра ежедневно просматривают пофамильный список и могут принимать решение о транспортировке пациента в другую больницу либо корректировать тактику ведения больного.
Комментарии
Так, на базе Политеха в первый месяц обучения дисциплины сопротивления материалов был организован консультативный центр для студентов. Именно сюда поступает вся информация о студентах несдавших расчетные работы. Центр работает по технологии "преподаватель -студент" – когда медицинский случай представляется сложным или неоднозначным, преподаватели на местах могут получить совместное решение задач, используя специалистов разного профиля или консультацию более опытного коллеги. Это помогает избежать ненужных личных обращений к докторам наук, делает помощь оперативней
как попасть к неврологу???
Получить инсульт, и ты у него