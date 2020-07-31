Бизнесменов Алтая приглашают на выставку франшиз BUYBRAND Expo 2020 в Москву

Центр "Мой бизнес" приглашает к участию в мероприятии региональных представителей малого и среднего бизнеса. Центр берет на себя все организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и оборудования. Участие в выставке – это действенный канал продаж, а также показатель стабильности и развития компании.
BUYBRAND Expo – одна из самых авторитетных площадок Евразии, формирующая тренды развития франчайзинга. Для алтайских предпринимателей это возможность наладить контакты с потенциальными партнерами и контрагентами, изучить рынок и новые тенденции развития бизнеса, ознакомиться со стратегией конкурентов. Количество участников ограничено.
Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo проводится с 2003 года. За все время в ней приняли участие более 1,3 тысячи компаний и свыше 110 тысяч предпринимателей более чем из 40 стран. Благодаря BUYBRAND Expo в России и странах СНГ открылось свыше 15 тысяч компаний.
Центр "Мой бизнес"
Телефон: 8-800-222-83-22 (доб. 207).
Регистрация открыта на сайте мойбизнес22.рф
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