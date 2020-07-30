АлтГУ стал лучшим вузом Алтая в Национальном рейтинге университетов

АлтГУ занял высокую позицию в Национальном рейтинге университетов. Из 337 оцененных высших учебных заведений алтайский опорный вуз занял 33-34 место. Это на шесть позиций выше, чем в 2019 году.
В рейтинге 2020 года АлтГУ расположился рядом с такими институтами, как Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Балтийский федеральный университет им. И. Канта и Самарский НИУ им. Академика С.П. Королева. Это участники проекта повышения международной конкурентоспособности "5-100"*.
Отметим, что другие вузы Алтайского края не вошли в топ-100 Национального рейтинга университетов.
Среди университетов Сибирского федерального округа АлтГУ занимает шестую строчку. Так, университет стал сильнейшим в СФО среди опорных вузов и уступает только национальным исследовательским университетам, участникам проекта "5-100".
Отметим, что АлтГУ является лидером среди опорных вузов и в разделе Национального рейтинга "Бренд", заняв 29-30 позицию и увеличив отрыв от НГТУ (35-е место).
Национальный рейтинг университетов – один из самых авторитетных отечественных аналитических проектов, оценивающих работу вузов.
*Проект "5-100" – государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду.
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