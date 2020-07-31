Уехал – заплати. Как в Барнауле платить за свет и передавать показания удаленно?

Абоненты Барнаульской горэлектросети все чаще оплачивают электроэнергию через личный кабинет на сайте компании. А ограничения из-за пандемии только этому поспособствовали: количество платежей увеличилось на 30%. О том, какими еще дистанционными сервисами барнаульцы могут воспользоваться для оплаты электроэнергии, передачи показаний электросчетчика и обращения в БГЭС, в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Барнаульской горэлектросети Светлана Парфенова.

– Светлана Викторовна, какие онлайн-сервисы оказались наиболее востребованы во время заочного обслуживания?

– Сейчас горэлектросеть предлагает клиентам более 10 дистанционных сервисов по передаче показаний, оплате электроэнергии и консультированию абонентов. Большой популярностью пользуются как личный кабинет на портале Барнаульской горэлектросети, так и интернет-приемная. В июле более 60% от общего количества обращений поступили через эти онлайн-площадки.

– Многие горожане на все лето уезжают на дачу. Надо ли им каждый месяц передавать показания счетчиков, если они в квартире выключили всю технику и никакого потребления электричества нет?

– Даже при отсутствии фактического потребления электрической энергии мы рекомендуем передавать показания приборов учета. Это можно сделать в любой день месяца, но лучше с 21 по 25 число, поскольку сведения, поступившие в этот период, участвуют в формировании счетов на оплату электроэнергии. Показания счетчика, в том числе нулевые, будут использованы при начислении платы и расчет произведен с учетом фактического расхода электроэнергии. Если потребитель не передает данные, то начисления производятся по среднему потреблению абонента и корректируются сразу после снятия контрольных показаний прибора учета. Отмечу, что передать показания электросчетчика можно через личный кабинет на сайте БГЭС, систему "Город", ГИС ЖКХ, по телефону 8 (3852) 35-04-04 с 7:00 до 22:00 (без выходных), по электронной почте energy@bges.ru, с помощью SMS-сообщения на номер 8-903-767-67-22, через автоматический сервис по телефону 8 (3852) 35-02-02 и роботизированную систему по номеру 8 (3852) 50-16-50.

– Как можно заплатить за свет, находясь в другом городе? И можно ли внести авансовый платеж?

– Любую сумму можно внести в качестве авансового платежа за электроэнергию. Также можно оплатить электричество после получения электронной квитанции. Она появляется в платежных системах, с которыми мы работаем, в конце месяца, примерно 30 числа. По законодательству рассчитываться за потребленную электроэнергию необходимо до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным. При наличии интернета можно произвести платеж за электроэнергию и из другого города: через личный кабинет, систему "Город", ГИС ЖКХ, с помощью "Сбербанка Онлайн", его мобильного приложения, а также услуги "Автоплатеж".

– Если у потребителя есть срочный вопрос, то как ему оперативно получить ответ?

– Это можно сделать, позвонив в сервисный центр Барнаульской горэлектросети по номеру 50-12-50. Телефон многоканальный, на линии работают несколько операторов, которые смогут помочь разобраться в любой ситуации.