Курс евро превысил 86 рублей

Курс евро во время торгов превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 11:30 по московскому времени, стоимость европейской валюты составила 86,24 рубля, подорожав на 63 копейки. В последний раз евро достигал такой отметки в апреле текущего года.
Курс американского доллара также увеличился на 82 копейки и составил 73,39 рубля.
При этом рублевый индекс биржи опустился на 0,1% — до 2915,43 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,85%, до 1255,21 пункта.
Ранее аналитики озвучили сроки выхода российской экономики из кризиса. По их подсчетам, России на это потребуется как минимум четыре года, тогда как большинство других государств выйдут на докризисный уровень уже к 2022 году.
Комментарии
Всё ещё впереди. Нищета и разруха..
рубль поддерживает курс обнуления, взятый страной после принятия поправок...в данном случае обнуление стоимости
а где ру.банок? троль не дожил до этих светлых дней?
Где-то мелькало сообщение,что с началом мирового кризиса обесценились только рубль да мексиканское песо. "Не ту страну назвали....."
30.07.2020 16:22
-гость-
Доживешь тут!Рубанок вещал еще в позапрошлом году за бакс под сотыгу.А бакс тоже катится под евру.))