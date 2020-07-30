Мощный ливень обрушился на алтайское село Сростки

Вечером 29 июля над алтайским селом Сростки сгустилась огромная черная туча, а затем пошел мощный ливень, пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на профили пользователей Instagram.
Как отмечается, непогода настолько осложнила жизнь автомобилистам, что из-за практически нулевой видимости им пришлось остановиться, чтобы переждать стихию.
Также сообщается, что примерно в то же время в селе Советском прошел сильный град. Крупицы льда были небольшими, но даже этого хватило, чтобы серьезно побить урожай местных жителей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о неблагоприятных погодных условиях в южных частях Западной Сибири. По его словам, географический регион накроют сильные дожди, ветер, грозы и град. Климатические изменения связаны с циклоническими образованиями, которые формируются на территории страны.
Комментарии
Нужно было помыть село после всего того, что там побывало. Вот и ливень.