16-летний подросток украл деньги у знакомого инвалида в Алтайском крае

В Заринске 16-летнего подростка обвиняют в краже денег с банковского счета своего знакомого инвалида, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
По информации ведомства, в мае 2020 года в гости к обвиняемому пришел 23-летний знакомый. Являясь инвалидом с детства, парень попросил у юноши помощь в установке приложения мессенджера на смартфон.
Когда подросток взял гаджет в руки, он увидел сообщение о том, что на банковском счете гостя есть деньги. Воспользовавшись мобильным банком, несовершеннолетний злоумышленник перевел на свой счет более 4 тысяч рублей, в дальнейшем потратив их на личные нужды.
Во время предварительного следствия юный злоумышленник признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Комментарии