Путин поручил оцепить и обезвредить "экологический Чернобыль" в Сибири

Президент России Владимир Путин дал целый ряд поручений в связи с критичной экологической обстановкой в городе Усолье‑Сибирском, расположенном в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В связи с угрозой заражения окружающей среды на месте бывшего химического завода глава государства поручил компетентным ведомствам объединить усилия для ликвидации очага распространения опасных химикатов.
Координацией работ займется вице-премьер по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
Исполнять ключевую роль в организации работы на месте и искать оптимальные технологические варианты по реализации составленного плана будет "Росатом".
Наиболее опасные объекты необходимо обезвредить в первоочередном порядке, уточнил президент. К этой деятельности привлекут силы и средства Минобороны, в том числе войска химической защиты.
Территорию полностью оцепят. Посторонних на нее допускать не будут.
"Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии, – подчеркнул Путин. – Я так понял, что Росгвардия к этому готова. Закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье".
Как ранее писал amic.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России может в скором времени произойти экологическая катастрофа.
Наибольший риск она видит в обанкротившемся иркутском предприятии "Усольехимпром", которое производило хлор и другие химические вещества.
"Фактически, это территория экологической катастрофы, – уверена глава Росприроднадзора. – Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль".
По ее словам, заброшенная территория с полуразрушенными зданиями даже после остановки опасного производства продолжает угрожать заражением близлежащей реки Ангары.
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