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Барнаульцы вручную оттаскивали BMW от горящей машины. Видео

, ИА "Амител"
Пожар случился на улице Власихинской

Минивэн загорелся на улице Власихинской в Барнауле. Запись пожара опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Возгорание в течение минуты после прибытия ликвидировали два отделения сотрудников МЧС. Спасатели не допустили распространения огня на другие транспортные средства.

Еще раньше пожарных "профилактические меры" приняли неравнодушные очевидцы. Не найдя хозяина BMW, они вручную оттащили машину от открытого источника огня. Запись опубликовали в аккаунте квартала Лазурного в Instagram.

Напомним, что днем ранее в Барнауле на Лесном тракте в районе завода "Ротор" загорелся КамАЗ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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