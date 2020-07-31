Россиян предупредили об опасностях слишком горячей еды

Регулярное употребление очень горячих блюд опасно для здоровья и может обернуться негативными последствиями для желудка, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.
По его словам, многие люди заблуждаются, думая, что горячая еда полезнее и лучше. И хоть человеческий организм адаптируется к такой пище, в действительности это только вредит здоровью.
"Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка", – предупредил он.
При этом идеальной для пищевода и желудка можно считать комнатную температуру, поскольку она не только абсолютно безопасна, но и может сделать некоторые блюда более полезными и питательными.
Специалист также отметил, что измерять и контролировать температуру пищи необязательно, поскольку организм сам понимает, когда блюдо действительно очень горячее. "Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать", – резюмировал он.
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