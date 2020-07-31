Врач назвал первые признаки рака

Врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин назвал "Аргументам и Фактам" девять признаков развития онкологического заболевания.
В зависимости от органов или тканей, которые поразил рак, они могут быть следующими: проблемы при глотании, изменение родинок и бородавок, смена ритма мочеиспускания и дефекации, нарушения пищеварения, постоянный кашель, незаживающие язвы, странные кровотечения или кровянистые выделения, осиплость голоса, а также возникновение уплотнения или опухоли.
Специалист подчеркнул, что при обнаружении хотя бы одного из этих признаков лучше пойти на прием к терапевту. Если ситуация того требует, он перенаправит к онкологу. Рак намного легче поддается лечению на ранней стадии, напомнил Верткин.
Комментарии
Да - приходите мы вас разведём на бабки, ага?
31.07.2020 07:20
месный
Ты вообще на голову больной? Щас тебя кто-то послушает тебя и не пойдет к тому же терапевту. Диагностирование рака на ранних стадиях - огромный шанс не сдохнуть от него.
31.07.2020 08:52
- гость -
Это если всё по чесному будет. А вот у меня малость сомнения в этом есть.
31.07.2020 08:52
- гость
На наличие онкологии обследует не терапевт. В центре всё обследование платное.