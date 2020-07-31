Алтайский край попал в число 11 регионов с завышенными ценами

Генпрокурор Игорь Краснов назвал регионы, в которых прокуратура выявила и пресекла необоснованное завышение цен на продукты первой необходимости.
Как сообщает ТАСС, в список попали 11 регионов, в том числе и Алтайский край. Компанию ему в этом перечне составили Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Курганская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области.
С владельцами нарушивших принципы ценообразования торговых сетей проведены профилактические мероприятия, направленные на то, чтобы они не завышали цены сильнее, чем разрешает действующее законодательство.
Ранее Центробанк спрогнозировал, что до конца 2020 года в России могут увеличиться цены на непродовольственные товары и услуги. Как сказано в докладе, повышение стоимости может произойти по причине эффекта отложенного спроса на фоне пандемии и влияния ослабления рубля в первом квартале 2020 года.
Комментарии
С владельцами нарушивших принципы ценообразования торговых сетей проведены профилактические мероприятия
Пальчиком пригрозили?
Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой,но с завышенными ценами.
Это просто какое-то издевательство над людьми!
Всё взаимосвязано:
Алтайский край стал лидером среди самых болеющих регионов.
Да и то ,что в крае много людей с ожирением — это «закономерный факт».Ожирение в Алтайском крае вызвано бедностью населения. Да еще и завышают цены!
А как поправить здоровье в Белокурихе,так 99%людей едут из других регионов. Это тоже вызвано низким доходом населения.
Очередное Витино достижение
31.07.2020 06:53
- гость -
Пальчиком пригрозили?
Торговая сеть: " Ой боюсь, боюсь" Прокуроры только с бабушками на базарах смелые.
С нарушителями проведена беседа.Чтобы они необоснованно не залезали в карман покупателей и не ложили в свой карман.
Чтоб не тырыли мелочь из карманов.
чтобы они не завышали цены сильнее, чем разрешает действующее законодательство
А таки завышать можно! Но не сильнее, чем можно... Ну шоб я так жила!
Нищебродский регион!
Ну, хоть в чем-то лидеры: по стоимости товаров, по самой низкой зарплате... Еще в свое время Фрадков сказал, пребывая в Барнауле: "На Алтае перспектив нет..." Это все, что надо знать об отношении к нам руководства.
31.07.2020 07:56
Человек
Человек-нищеброд в нищебродском регионе. Самокритично.