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Новости

СМИ: Михаила Старцева загнали в долги и выселили из квартиры

, ИА "Амител"
Это произошло еще до смертельной драки на Старом базаре в Барнауле
Михаил Старцев / Фото: 'Инцидент Барнаул'

Михаил Старцев / Фото: "Инцидент Барнаул"

У Михаила Старцева, которого подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имеются крупные долги, сообщает "Московский Комсомолец".

По информации издания, в отношении участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле открыты несколько исполнительных производств по взысканию средств на общую сумму около 4 млн рублей. Кроме того, у Старцева есть задолженность по алиментам и штрафам ГИБДД.

Почти три года назад суд принял решение о выселении мужчины из жилья, в котором он проживал с супругой до развода. "МК" уточняет, что на соответствующей процедуре настаивала теща Старцева.

Напомним, первые сообщения о драке у Старого базара появились 27 июля в социальных сетях. Очевидцы рассказывали, что конфликт затеяли две женщины, но позднее оказалось, что в потасовке участие принимали также несколько мужчин. Один из них ударил оппонента сзади по голове, отчего тот упал и с силой ударился головой об асфальт. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.07.2020 07:15
- гость -

Ну теперь то понятно, почему этот человек выискивал кого бы поколотить.

31.07.2020 07:17
- гость -

делают шоу из обычной синей бытовухи

31.07.2020 07:24
- гость -

Что делает человек, имеющий бешеные долги? Пашет на трёх работах, чтобы рассчитаться? Нет, шляется с тёлками по кабакам и убивает людей.

31.07.2020 07:27
- гость -

И всё-таки:отчего умер погибший конкретно?Выдаётся документ о причине смерти.

31.07.2020 07:36
- гость -

> Что делает человек, имеющий бешеные долги? Пашет на трёх работах, чтобы рассчитаться? Нет, шляется с тёлками по кабакам и убивает людей.

Может он специально искал повод, чтобы присесть лет на 15 - долги сами рассосутся за это время. Выйдет, когда ему будет под полкос законопослушным человеком и с идеально чистой кредитной историей...

31.07.2020 07:38
krash

Всетаки как же люди не похожи сживотными, если собака с привяззи отрывается - как правило никого не трогает, а это животное оторвалось и человека убило.

31.07.2020 07:52
- гость -

А что вы хотели, если его с детских лет били по голове???

31.07.2020 08:05
Мадам

это животное оторвалось и человека убило.

Как говорил Марк Твен, не надо оскорблять животных сравнением с человеком

31.07.2020 08:06
- гость -

Да да, животные гораздо человечнее многих человеков.

31.07.2020 08:06
Митенька ржевский

Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?

31.07.2020 08:11
гость

31.07.2020 07:27
- гость -
_____________________
в свидетельстве о смерти написано: Смерть наступила в результате... убийства...
Причины смерти: травматическое субарахноидальное кровоизлияние...
внешняя причина: нападение с применением тупого предмета...
Из открытого источника: со страницы Инстаграм вдовы

31.07.2020 08:15
- гость -

Согласен. Обычная пьянка. И лицо преисполненное интеллектом. В тюрьму.

31.07.2020 08:31
- гость -

Я смотрю для замшелого Барнаула это такое событие, что надо на эту тему побольше новостей. Паноптикум какой-то.

31.07.2020 08:47
- гость -

Согласно данным сайта судебных приставов на человека, фамилия имя отчество которого полностью совпадают с фамилией именем отчеством погибшего, открыты исполнительные производства на 2,2 млн. руб.

31.07.2020 09:03
- гость -

31.07.2020 08:06
Митенька ржевский
Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?

У них так "интеллект" на лицах проявляется

31.07.2020 09:14
- гость -

кредиты - это понятно. у кого их нет. испол производства по кредитам - тоже понятно.
а вот не платить своему ребёнку алименты - это не понятно.
у валакушиной то вопросов не было? что рыцарь ее шмоньки собственного ребенка не содержит

31.07.2020 09:18
Гость

Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?

Потому что боксерские перчатки, которыми по лицу бьют, одинаковые. С годами соответствующая форма и лицу придается..

31.07.2020 09:38
- гость -

Шоу малахова на страницах амик-как все это достало уже!

31.07.2020 09:53
- гость -

Я смотрю для замшелого Барнаула это такое событие, что надо на эту тему побольше новостей. Паноптикум какой-то.

--------

Пусть Барнаул и замшелый городишко, но убийство для него - не рядовое явление. А ты, видимо, к такому уже привычен в своих столицах?

31.07.2020 10:13
гость

"Обычная пьянка. И лицо преисполненное интеллектом". - "В тюрьму."

Логика , даже слов нет

31.07.2020 10:19
Михаил

31.07.2020 08:06
Митенька ржевский
Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?

У них так "интеллект" на лицах проявляется

___________
Петушки закукарекали, интеллектуалы.... Только умеем острить в коментах, а за свою девушку 100% никто не заступится из этих комментатор , т.к. характера не хватит.

31.07.2020 10:23
Наташа

А у меня тоже не приятности. И так очень часто. Теперь буду ходить с битой , а как иначе.

31.07.2020 10:23
- гость -

31.07.2020 10:19
Михаил

петушок это ты. ходите по спортзалам ничего не значащими медалями понтуетесь.

31.07.2020 10:24
- гость -

Я бы лучше интеллектуал предпочла бы, чем такого боксера, который на женах отрабатывает удары.

31.07.2020 10:28
гость

Жалко, что из участников происшествия никому не пришло в голову воспользоваться автомобильным огнетушителем ( по прямому назначению, конечно, не в качестве ударного инструмента), смотришь, все бы кончилось хорошо.

31.07.2020 10:32
- гость -

а за свою девушку 100% никто не заступится из этих комментатор

Так у ЭТИХ комментаторов девушки не шляются по ночам по забегаловкам и не устраивают пьяных драк. И ногами никого не бьют.

31.07.2020 10:37
- гость -

Ну прям рыцарь)
Его задача заключалась остановить драку, а так руки чесались кому навалять.

31.07.2020 10:41
Читатель

Сила есть , ума не надо.

31.07.2020 10:41
Читатель

Сила есть , ума не надо. Герой дня. Вот они современные спортсмены -боксеры.

31.07.2020 10:42
- гость -

Петушки закукарекали, интеллектуалы.... Только умеем острить в коментах, а за свою девушку 100% никто не заступится из этих комментатор , т.к. характера не хватит.


Знаю я вас таких характерных, по голове как получите, сразу в полицию бежите заявление катать, да побои снимать. На словах и перед дракой смелые, а после только сопли по лицу размазываете.

31.07.2020 10:55
- гость -

СМИ: Михаила Старцева загнали в долги и выселили из квартиры

Ага, кто-то там загнал и выселил, сам-то он , несчастный, не при чем был, и полностью невиновен.

31.07.2020 10:59
- гость -

31.07.2020 10:42
- гость

так и есть. на татами с судьей, в перчатках и по правилам они лев толстой.
а в уличной драке со шпаной @&й простой ))

скольким эти чемпионам на улице, обычная шпана, голов попроламывали.

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