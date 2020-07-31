СМИ: Михаила Старцева загнали в долги и выселили из квартиры

У Михаила Старцева, которого подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имеются крупные долги, сообщает "Московский Комсомолец".
По информации издания, в отношении участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле открыты несколько исполнительных производств по взысканию средств на общую сумму около 4 млн рублей. Кроме того, у Старцева есть задолженность по алиментам и штрафам ГИБДД.
Почти три года назад суд принял решение о выселении мужчины из жилья, в котором он проживал с супругой до развода. "МК" уточняет, что на соответствующей процедуре настаивала теща Старцева.
Напомним, первые сообщения о драке у Старого базара появились 27 июля в социальных сетях. Очевидцы рассказывали, что конфликт затеяли две женщины, но позднее оказалось, что в потасовке участие принимали также несколько мужчин. Один из них ударил оппонента сзади по голове, отчего тот упал и с силой ударился головой об асфальт. Травма оказалась несовместимой с жизнью.
Комментарии
Ну теперь то понятно, почему этот человек выискивал кого бы поколотить.
делают шоу из обычной синей бытовухи
Что делает человек, имеющий бешеные долги? Пашет на трёх работах, чтобы рассчитаться? Нет, шляется с тёлками по кабакам и убивает людей.
И всё-таки:отчего умер погибший конкретно?Выдаётся документ о причине смерти.
> Что делает человек, имеющий бешеные долги? Пашет на трёх работах, чтобы рассчитаться? Нет, шляется с тёлками по кабакам и убивает людей.
Может он специально искал повод, чтобы присесть лет на 15 - долги сами рассосутся за это время. Выйдет, когда ему будет под полкос законопослушным человеком и с идеально чистой кредитной историей...
Всетаки как же люди не похожи сживотными, если собака с привяззи отрывается - как правило никого не трогает, а это животное оторвалось и человека убило.
А что вы хотели, если его с детских лет били по голове???
это животное оторвалось и человека убило.
Как говорил Марк Твен, не надо оскорблять животных сравнением с человеком
Да да, животные гораздо человечнее многих человеков.
Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?
31.07.2020 07:27
- гость -
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в свидетельстве о смерти написано: Смерть наступила в результате... убийства...
Причины смерти: травматическое субарахноидальное кровоизлияние...
внешняя причина: нападение с применением тупого предмета...
Из открытого источника: со страницы Инстаграм вдовы
Согласен. Обычная пьянка. И лицо преисполненное интеллектом. В тюрьму.
Я смотрю для замшелого Барнаула это такое событие, что надо на эту тему побольше новостей. Паноптикум какой-то.
Согласно данным сайта судебных приставов на человека, фамилия имя отчество которого полностью совпадают с фамилией именем отчеством погибшего, открыты исполнительные производства на 2,2 млн. руб.
31.07.2020 08:06
Митенька ржевский
Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?
У них так "интеллект" на лицах проявляется
кредиты - это понятно. у кого их нет. испол производства по кредитам - тоже понятно.
а вот не платить своему ребёнку алименты - это не понятно.
у валакушиной то вопросов не было? что рыцарь ее шмоньки собственного ребенка не содержит
Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?
Потому что боксерские перчатки, которыми по лицу бьют, одинаковые. С годами соответствующая форма и лицу придается..
Шоу малахова на страницах амик-как все это достало уже!
Я смотрю для замшелого Барнаула это такое событие, что надо на эту тему побольше новостей. Паноптикум какой-то.
--------
Пусть Барнаул и замшелый городишко, но убийство для него - не рядовое явление. А ты, видимо, к такому уже привычен в своих столицах?
"Обычная пьянка. И лицо преисполненное интеллектом". - "В тюрьму."
Логика , даже слов нет
31.07.2020 08:06
Митенька ржевский
Почему в всех боксёров (во всяком случае, кого я знаю) очень похожи лица?
У них так "интеллект" на лицах проявляется
___________
Петушки закукарекали, интеллектуалы.... Только умеем острить в коментах, а за свою девушку 100% никто не заступится из этих комментатор , т.к. характера не хватит.
А у меня тоже не приятности. И так очень часто. Теперь буду ходить с битой , а как иначе.
31.07.2020 10:19
Михаил
петушок это ты. ходите по спортзалам ничего не значащими медалями понтуетесь.
Я бы лучше интеллектуал предпочла бы, чем такого боксера, который на женах отрабатывает удары.
Жалко, что из участников происшествия никому не пришло в голову воспользоваться автомобильным огнетушителем ( по прямому назначению, конечно, не в качестве ударного инструмента), смотришь, все бы кончилось хорошо.
а за свою девушку 100% никто не заступится из этих комментатор
Так у ЭТИХ комментаторов девушки не шляются по ночам по забегаловкам и не устраивают пьяных драк. И ногами никого не бьют.
Ну прям рыцарь)
Его задача заключалась остановить драку, а так руки чесались кому навалять.
Сила есть , ума не надо.
Сила есть , ума не надо. Герой дня. Вот они современные спортсмены -боксеры.
Петушки закукарекали, интеллектуалы.... Только умеем острить в коментах, а за свою девушку 100% никто не заступится из этих комментатор , т.к. характера не хватит.
Знаю я вас таких характерных, по голове как получите, сразу в полицию бежите заявление катать, да побои снимать. На словах и перед дракой смелые, а после только сопли по лицу размазываете.
СМИ: Михаила Старцева загнали в долги и выселили из квартиры
Ага, кто-то там загнал и выселил, сам-то он , несчастный, не при чем был, и полностью невиновен.
31.07.2020 10:42
- гость
так и есть. на татами с судьей, в перчатках и по правилам они лев толстой.
а в уличной драке со шпаной @&й простой ))
скольким эти чемпионам на улице, обычная шпана, голов попроламывали.