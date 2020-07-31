В Бийске ищут очевидцев наезда на велосипедиста

В сообществе "Инцидент Бийск" ищут очевидцев аварии, которая произошла больше недели назад.
"24 июня в 23:10 водитель автомобиля ВАЗ 1996 года рождения в районе ж/д поликлиники сбил велосипедиста 1972 года рождения, выехавшего на проезжую часть со второстепенной дороги. В результате ДТП мужчина был госпитализирован в ЦГБ. По последним данным, он до сих пор не вышел из комы", – сказано в сообщении, опубликованном на странице паблика.
По словам автора поста, в данный момент правоохранители ведут разбирательство. Виновник произошедшего пока не установлен.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле неподалеку от дома № 299а на улице Юрина иномарка сбила велосипедиста. Пострадавший остался жив.
Комментарии
Велосипедистов становится больше- это факт, к этому не готовы ни водители, ни велосипедисты- это тоже факт.