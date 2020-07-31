Санатории Белокурихи готовы принимать переболевших коронавирусом

Алтайские санатории приглашают переболевших коронавирусом на восстановительные процедуры. В Белокурихе уже готовы принимать гостей, пишет официальный сайт Алтайского края.
"Основные процедуры будут направлены на повышение иммунитета, чему способствуют пантовые и сухие углекислые ванны, ингаляции, разные виды массажа, ЛФК, физиолечение, спелеотерапия, климатотерапия и терренкуры. Индивидуально проводятся процедуры пульмонолога – интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких и вибрационно-компрессионное воздействие на грудную клетку. Курировать такую категорию отдыхающих будет врач-пульмонолог", – рассказала главный врач санатория "Россия" Ирина Медведева.
При этом эксперт отметила, что для каждого отдыхающего список процедур будет подбираться отдельно.
Комментарии