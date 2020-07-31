Алтайский пенсионер едва не застрелил полицейского

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего бийчанина, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подробности сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, в полицию поступила информация, что мужчина угрожает своей супруге огнестрельным оружием. Стражи порядка, прибывшие на место, пытались уговорить горожанина сдаться. Когда полицейские проникли внутрь квартиры, хозяин наставил пистолет на них. Один из сотрудников схватил дебошира за руку и направил оружие в пол. После этого пенсионер выстрелил.
Сейчас подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.
Комментарии
И кем трудился этот 68-летний бийчанин? У обычных пенсионеров пистолетов дома нет.