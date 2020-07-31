Пятница, 31 Июль, 11:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,36
€ 86,25
23°

834499 +0
Обь
236см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

Алтайский пенсионер едва не застрелил полицейского

, ИА "Амител"
Пуля ушла в пол
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего бийчанина, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подробности сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону

По данным следствия, в полицию поступила информация, что мужчина угрожает своей супруге огнестрельным оружием. Стражи порядка, прибывшие на место, пытались уговорить горожанина сдаться. Когда полицейские проникли внутрь квартиры, хозяин наставил пистолет на них. Один из сотрудников схватил дебошира за руку и направил оружие в пол. После этого пенсионер выстрелил.

Сейчас подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

31.07.2020 10:35
- гость -

И кем трудился этот 68-летний бийчанин? У обычных пенсионеров пистолетов дома нет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
10:53
Фитнес-клубы Алтайского края хотят работать и просят разрешения у Виктора Томенко 0
10:41
Телефон плюс сайт. Как инфицированные ковидом лечатся амбулаторно в Алтайском крае 0
10:30
Алтайский пенсионер едва не застрелил полицейского 1
10:17
Шесть алтайских университетов попали в Национальный рейтинг вузов 0
10:05
ФК "Динамо-Барнаул" стартует в Кубке России с выездного матча 0
09:57
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне могут просто работать в ЧОПе 5
09:47
Санатории Белокурихи готовы принимать переболевших коронавирусом 0
09:36
Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing 2
09:24
Уехал – заплати. Как в Барнауле платить за свет и передавать показания удаленно? 0
09:06
В Бийске ищут очевидцев наезда на велосипедиста 1
08:55
В Республике Алтай выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:43
Россиян предупредили об опасностях слишком горячей еды 0
08:31
Пенсии, ОСАГО и полеты за рубеж. Что изменится в жизни россиян в августе 2020 года? 7
08:16
На Алтае создали новый баскетбольный клуб. Почему? Для чего? И что с "АлтайБаскетом"? 2
08:03
Выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет в августе. Ждать ли их и когда? 1
07:48
Ученые назвали идеальную длительность секса. Не очень долго 15
07:32
Пассажиропоток в аэропорту Барнаула начал восстанавливаться 6
07:19
Замглавы района в Республике Алтай уволился после перенесенного COVID-19 0
07:04
СМИ: Михаила Старцева загнали в долги и выселили из квартиры 32
06:50
Алтайский край попал в число 11 регионов с завышенными ценами 11
06:33
Врач назвал первые признаки рака 4
06:17
Чтоб я так жил, как Козероги. Кому гороскоп обещает успех в августе 2020 года 0
06:02
Кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 31 июля 0
23:58
Такой день. Барнаульцы получают воду и обсуждают драку на Старом базаре 1
23:31
Барнаульцы вручную оттаскивали BMW от горящей машины. Видео 1
23:14
Эксперты объявили о смерти наличных денег в мире 0
22:54
Водитель кроссовера снес велосипедиста на пешеходном переходе в Барнауле. Видео 28
22:37
Путин поручил оцепить и обезвредить "экологический Чернобыль" в Сибири 2
22:10
Ефремову продлили домашний арест до следующего года 0
21:57
У места смертельной драки в Барнауле поставили пост охраны 12
21:33
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков 2
21:09
Младенец пострадал в ДТП на парковке ТЦ в Барнауле 1
20:53
Житель Алтайского края зарезал немощного брата, чтобы за ним не ухаживали 0
20:35
Уроженец Алтайского края есть среди задержанных в Белоруссии россиян 5
20:13
16-летний подросток украл деньги у знакомого инвалида в Алтайском крае 0
19:53
Алтай стал самым популярным местом активного отдыха в России 2
19:35
Хроника коронавируса Алтайского края. День 123 0
19:16
Мишустин выделил Алтайскому краю еще 543 млн на детские выплаты 2
18:53
В расчленении рэпера Энди Картрайта из Versus Battle подозревают уроженку Барнаула 12
18:33
Мощный ливень обрушился на алтайское село Сростки 6
18:10
АлтГУ стал лучшим вузом Алтая в Национальном рейтинге университетов 0
17:58
"Расслабляться рано". В мэрии Барнаула оценили эффективность "ковидных" мер 3
17:46
Согласны на все. Алтайские парки просят Томенко разрешить работать 5
17:34
Мошенник едва не украл полмиллиона рублей у 85-летней жительницы Барнаула 0
17:22
Родители Старцева принесли соболезнования семье погибшего в драке 27
17:10
Слушать музыку, смотреть на горы. Интернет на алтайских курортах стал быстрее 3
16:52
В Алтайском крае вырастут пенсии у 132 тысяч работающих пенсионеров 7
16:39
В Алтайском крае возле трассы прогулялся медведь. Видео 7
16:27
Безопасно и эффективно. Новые технологии помогают алтайским врачам лечить жителей 4
16:15
Ученики центра профориентации получили уникальные рабочие тетради 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.