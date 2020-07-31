"Справедливая Россия" намерена всерьез взяться за главный социальный бич современного государства – бедность. Как известно, в стране только по официальным расчетам около 20 млн человек находятся за чертой бедности. Экономические последствия пандемии грозят довести это число до 30 млн. Что должно предпринять государство, чтобы выправить ситуацию? Этому была посвящена пресс-конференция эсеров, прошедшая 30 июля в Барнауле.

Победим ковид, победим и бедность

Лидер алтайских справороссов Александр Терентьев вместе с партийцами презентовал доклад "Борьба с бедностью: когда победим?". Еще на прошлой неделе документ был передан премьер-министру России Михаилу Мишустину. Доклад приурочили к отчету о работе нового состава правительства.

"Это ужасно, когда 18 млн граждан нашей страны живут на уровне ниже прожиточного, когда сам прожиточный минимум – это не граница бедности, а граница нищеты. В XXI веке это недопустимо. Это вериги, которые будут тянуть нашу экономику и все социальное развитие нашей страны вниз. Поэтому решение проблемы бедности – это важнейшая государственная задача… Я не сомневаюсь, что мы победим коронавирус, но точно так же в нашей стране нужно победить вирус бедности раз и навсегда. Чтобы бедность не плодила саму себя. Мы видим страшную ситуацию, когда бедные семьи не могут дать нормальное образование своим детям, и бедность рождает бедность. Это абсолютно недопустимо", – отметил лидер справороссов Сергей Миронов.

Накануне эсеры постарались доходчиво донести основные пункты программы до журналистов. Среди спикеров, кроме Александра Терентьева, присутствовали зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Людмила Суслова, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин и учитель обществознания и права барнаульской школы № 53 Елена Афанасьева.

В числе ключевых предложений эсеров – введение прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов. При этом решение президента установить НДФЛ в размере 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год, это лишь первый шаг, уверяют партийцы.

Кроме того, справороссы предлагают освободить от уплаты НДФЛ граждан, чьи доходы менее 20 тысяч рублей в месяц. Также необходимо пересмотреть стоимость и способ расчета минимальной потребительской корзины, так как она косвенно влияет на МРОТ и социальные стипендии.

Наконец, одно из ключевых требований – отменить пенсионную реформу 2018 года и провести ее по справедливому сценарию, с учетом реальной продолжительности жизни и финансового состояния россиян.

Рецепты и решения

Особенно актуальным вопрос борьбы с бедностью выглядит для Алтайского края, где одни из самых низких по стране зарплат, а почти пятая часть населения имеет доходы, не позволяющие отнести их даже к категории бедных.

"Мы выступаем за то, чтобы правительство работало в интересах всего народа", – заявил Александр Терентьев.

Один из самых больных вопросов, который существенно отражается на бюджете семьи, – коммунальные платежи.

"Даже несмотря на то, что правительство определяет для каждого региона предельный рост тарифов, мы часто наблюдаем, как это положение умело обходят, используя ту или иную лазейку. Это пора прекратить", – отметила депутат АКЗС Людмила Суслова. Она озвучила мысль, что действующие тарифы при грамотном подходе могут быть снижены на 20%.

По мнению Сусловой, коммунальные расходы не должны превышать 10% совокупного дохода семьи. Сейчас этот норматив больше в два раза.

Отдельная значимая проблема – доступность медуслуг, которые большая часть населения не может себе позволить. Всему виной – ФОМС. "Продолжительность жизни не увеличилась, – рассуждает Людмила Суслова. – Мы не видим организации высококвалифицированной медицинской помощи. Система ОМС – неэффективна. Государство никак не контролирует соотношение стоимости медикаментов с покупательными способностями населения".

Как отметил глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин, необходимо менять систему формирования местных бюджетов, поскольку многие муниципалитеты испытывают хронический дефицит финансов и им просто не на что решать вопросы местного значения. А это строительство дорог, детсадов, ремонт школ и т.д. Если ничего этого не делать – отток населения в города будет набирать все большие обороты, подытожил Боронин.

При этом никакие меры поддержки, будь то "Земский доктор" или "Сельский учитель" не в состоянии исправить ситуацию. Никакие подъемные не заменят собой отсутствующую инфраструктуру, а главное – каких-либо перспектив на ближайшее будущее. Так считает бывший сельский учитель, а ныне преподаватель школы № 53 Барнаула Елена Афанасьева.

Уже в следующем году пройдут выборы депутатов Госдумы. Александр Терентьев дал понять, что партия намерена продолжить борьбу за улучшение материального благополучия населения, сделав распределение благ среди россиян более справедливым.