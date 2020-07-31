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Бедность – не порок? Эсеры рассказали, как Россия может победить нищету

, ИА "Амител"
Разрыв в доходах между богатыми и бедными становится все больше
Фото: altai.spravedlivo.ru

Фото: altai.spravedlivo.ru

"Справедливая Россия" намерена всерьез взяться за главный социальный бич современного государства – бедность. Как известно, в стране только по официальным расчетам около 20 млн человек находятся за чертой бедности. Экономические последствия пандемии грозят довести это число до 30 млн. Что должно предпринять государство, чтобы выправить ситуацию? Этому была посвящена пресс-конференция эсеров, прошедшая 30 июля в Барнауле.

Победим ковид, победим и бедность

Лидер алтайских справороссов Александр Терентьев вместе с партийцами презентовал доклад "Борьба с бедностью: когда победим?". Еще на прошлой неделе документ был передан премьер-министру России Михаилу Мишустину. Доклад приурочили к отчету о работе нового состава правительства.

"Это ужасно, когда 18 млн граждан нашей страны живут на уровне ниже прожиточного, когда сам прожиточный минимум – это не граница бедности, а граница нищеты. В XXI веке это недопустимо. Это вериги, которые будут тянуть нашу экономику и все социальное развитие нашей страны вниз. Поэтому решение проблемы бедности – это важнейшая государственная задача… Я не сомневаюсь, что мы победим коронавирус, но точно так же в нашей стране нужно победить вирус бедности раз и навсегда. Чтобы бедность не плодила саму себя. Мы видим страшную ситуацию, когда бедные семьи не могут дать нормальное образование своим детям, и бедность рождает бедность. Это абсолютно недопустимо", – отметил лидер справороссов Сергей Миронов.

Накануне эсеры постарались доходчиво донести основные пункты программы до журналистов. Среди спикеров, кроме Александра Терентьева, присутствовали зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Людмила Суслова, глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин и учитель обществознания и права барнаульской школы № 53 Елена Афанасьева.

В числе ключевых предложений эсеров – введение прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов. При этом решение президента установить НДФЛ в размере 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год, это лишь первый шаг, уверяют партийцы.

Кроме того, справороссы предлагают освободить от уплаты НДФЛ граждан, чьи доходы менее 20 тысяч рублей в месяц. Также необходимо пересмотреть стоимость и способ расчета минимальной потребительской корзины, так как она косвенно влияет на МРОТ и социальные стипендии.

Наконец, одно из ключевых требований – отменить пенсионную реформу 2018 года и провести ее по справедливому сценарию, с учетом реальной продолжительности жизни и финансового состояния россиян.

Рецепты и решения

Особенно актуальным вопрос борьбы с бедностью выглядит для Алтайского края, где одни из самых низких по стране зарплат, а почти пятая часть населения имеет доходы, не позволяющие отнести их даже к категории бедных.

"Мы выступаем за то, чтобы правительство работало в интересах всего народа", – заявил Александр Терентьев.

Один из самых больных вопросов, который существенно отражается на бюджете семьи, – коммунальные платежи.

"Даже несмотря на то, что правительство определяет для каждого региона предельный рост тарифов, мы часто наблюдаем, как это положение умело обходят, используя ту или иную лазейку. Это пора прекратить", – отметила депутат АКЗС Людмила Суслова. Она озвучила мысль, что действующие тарифы при грамотном подходе могут быть снижены на 20%.

По мнению Сусловой, коммунальные расходы не должны превышать 10% совокупного дохода семьи. Сейчас этот норматив больше в два раза.

Отдельная значимая проблема – доступность медуслуг, которые большая часть населения не может себе позволить. Всему виной – ФОМС. "Продолжительность жизни не увеличилась, – рассуждает Людмила Суслова. – Мы не видим организации высококвалифицированной медицинской помощи. Система ОМС – неэффективна. Государство никак не контролирует соотношение стоимости медикаментов с покупательными способностями населения".

Как отметил глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин, необходимо менять систему формирования местных бюджетов, поскольку многие муниципалитеты испытывают хронический дефицит финансов и им просто не на что решать вопросы местного значения. А это строительство дорог, детсадов, ремонт школ и т.д. Если ничего этого не делать – отток населения в города будет набирать все большие обороты, подытожил Боронин.

При этом никакие меры поддержки, будь то "Земский доктор" или "Сельский учитель" не в состоянии исправить ситуацию. Никакие подъемные не заменят собой отсутствующую инфраструктуру, а главное – каких-либо перспектив на ближайшее будущее. Так считает бывший сельский учитель, а ныне преподаватель школы № 53 Барнаула Елена Афанасьева.

Уже в следующем году пройдут выборы депутатов Госдумы. Александр Терентьев дал понять, что партия намерена продолжить борьбу за улучшение материального благополучия населения, сделав распределение благ среди россиян более справедливым.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

31.07.2020 11:11
- гость -

Да уж... Идеи В.И.Ленина и К.Г.Маркса и то убедительнее.

31.07.2020 11:24
- гость -

А помнится лет 10 назад из всех розеток и голубых экранов нам объявляли "Стратегию - 2020" , её ещё называли планом Путина. Что с ней, депутат не расскажет?

31.07.2020 11:26
- гость -

Их идеи себя не оправдали. За 70 лет,построенная по этим идеям страна родилась, поразвивалась какое то время и умерла в муках

31.07.2020 11:32
гость

абсолютно правильно говорят. и скорее бы уже дошло до тех кто там наверху сидит

31.07.2020 11:34
барнаулец

ну наконец-то хоть кто то вот так обьемно об этом заявил. бедность это реально самый главный бич и с ним нужно бороться всем и вся

31.07.2020 11:55
- гость -

А что мешает? Боритесь а не болтологию разводите. Сами на Мерсах ездите икру жрете за рубежом дети и недвига а нам тут чепуху рассказываете...

31.07.2020 12:01
- гость -

А толку от этих разговоров? Путин тоже заявляет, что и с коррупцией, и с бедностью он борется. А в то время мрот в рф 12130 рублей. Ещё чуть чуть и догоним Конго где мрот 11030.

31.07.2020 12:05
- гость -

"Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержат кандидатуру Владимира Путина. Такое решение принял президиум Центрального Совета партии накануне съезда.

Это всё что надо знать о этой партии.

31.07.2020 12:05
Как то так

31.07.2020 11:24
- гость -
А помнится лет 10 назад из всех розеток и голубых экранов нам объявляли "Стратегию - 2020" , её ещё называли планом Путина. Что с ней, депутат не расскажет?

Где то читал, что выполнили по отчётам чиновников процентов на 70-80, по оценки экспертов на 30-40.

31.07.2020 12:12
- гость -

Где то читал, что выполнили по отчётам чиновников процентов на 70-80, по оценки экспертов на 30-40.

Планируется, что к 2015-2020 годам Россия войдет в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. И внутренний валовой продукт на душу населения увеличится с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. А средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов.

Сегодня средняя зарплата в Алтайском крае 395$. Ну и на сколько процентов выполнили?

31.07.2020 12:33
Eugene

31.07.2020 11:26
- гость -
Их идеи себя не оправдали. За 70 лет,построенная по этим идеям страна родилась, поразвивалась какое то время и умерла в муках

Как то не сама развалилась. Прочтите: Котц Дэвид М., Вир Фред "Путь России от Горбачева к Путину. Гибель советской системы и новая Россия" и иллюзии рассеются и в мифы верить перестанете.

31.07.2020 12:40
гость

Что конкретно сделали? Поговорили и все.

31.07.2020 13:06
-гость-

а про Хабаровск че сказал?

31.07.2020 13:12
- гость -

Не надо думать о народе, ну пусть вымрет 30 миллионов... они просто не вписались в рынок... АЧубайс.

31.07.2020 14:34
- гость -

31.07.2020 13:12
- гость -
Не надо думать о народе, ну пусть вымрет 30 миллионов... они просто не вписались в рынок... АЧубайс.
................
Не хочется быть его адвокатом, но и вы распространяете фейки в интернете, надеясь что про чубайса то уж можно, и вам ничего не будет.
Чубайса самого неоднократно об этой цитате спрашивали, он просил показать откуда цитата ... и все сразу сливались.)))

31.07.2020 14:39
- гость -

А про Китай и его путь развития что-то сказал или ими предлагаются более быстрые шаги?

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