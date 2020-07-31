Шесть алтайских университетов попали в Национальный рейтинг вузов

Пять вузов Барнаула (классический, технический, медицинский, педагогический, аграрный) и гуманитарно-педагогический университет Бийска вошли в один из самых авторитетных рейтингов страны, пишет официальный сайт Алтайского края.
Всего оценку получили 337 учебных заведений. Среди алтайских вузов наивысший балл у Алтайского государственного университета. Он занял 33-34 позицию, что на шесть пунктов выше результатов 2019 года.
Среди университетов Сибирского федерального округа АлтГУ занимает шестую строчку, став сильнейшим из опорных вузов и уступая исключительно национальным исследовательским университетам, участникам проекта "5-100".
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