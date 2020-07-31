Актер, сыгравший главную роль в сериале "Во все тяжкие", переболел коронавирусом

Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль химика-наркобарона Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие", переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Брайан рассказал, что выполнял все правила карантина, однако все же заразился вирусом. Болезнь протекала в легкой форме, потому актер считает себя счастливчиком.
После выздоровления артист посетил донорский центр в Лос-Анджелесе и сдал плазму, а процедуру снял на видео. У него забрали более 800 миллилитров компонента крови. Крэнстон призвал подписчиков последовать его примеру и попросил носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Комментарии
Нам каждого переболевшего вирусом будут озвучивать? Может еще мемориальную доску с именами переболевших установить?