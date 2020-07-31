Четырехбалльное землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксировали вечером 30 июля в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки, эпицентр землетрясения имел координаты 50.53 градуса северной широты и 87.39 градуса восточной долготы. В эпицентре интенсивность сотрясений составила 5 баллов.
Отмечается, что толчок зафиксирован в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет. По мнению специалистов Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, связано это с процессами, продолжающимися последние 5-10 млн лет.
Комментарии
Скрин с сайта, так понимаю, вовремя сделать не успели?)))
Могу выслать)