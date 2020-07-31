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Четырехбалльное землетрясение произошло на Алтае

, ИА "Амител"
Эпицентр находился в 91 километре от Онгудая
Фото: tayga-info.ru

Фото: tayga-info.ru

Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксировали вечером 30 июля в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр землетрясения имел координаты 50.53 градуса северной широты и 87.39 градуса восточной долготы. В эпицентре интенсивность сотрясений составила 5 баллов.

Отмечается, что толчок зафиксирован в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет. По мнению специалистов Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, связано это с процессами, продолжающимися последние 5-10 млн лет. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.07.2020 12:41
- гость -

Скрин с сайта, так понимаю, вовремя сделать не успели?)))

31.07.2020 12:42
- гость -

Могу выслать)

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