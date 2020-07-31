Водитель BlaBlaCar на машине с алтайскими номерами выкинул из салона женщину с детьми

Водитель автомобиля с номерами Алтайского края высадил женщину с тремя детьми на дороге и уехал, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Мужчина из BlaBlaCar подвозил многодетную мать до Сочи. Однако по пути между водителем и пассажиркой разгорелся конфликт, и мужчина выкинул попутчицу с несовершеннолетними детьми посреди дороги. Вероятной причиной послужило шумное поведение юных пассажиров.
Попутчица потребовала возврата денег, однако водитель выкинул все вещи из автомобиля и уехал. Женщина обратилась в полицию, чтобы восстановить справедливость.
Комментарии
....Но на полпути он начал угрожать, если дети будут ещё шуметь, через 5 минут выкинет нас на дорогу....
Яжмать обидели детей приучите сначала вести себя прилично, потом путешествуйте, тем более 6 часов в пути, езжайте на автобусе.
как это он до сочи ее подбросить решил?
мб до толмачево?
Причины конфликта неизвестны
Как всегда есть версия с одной стороны, в интернете усе давно все разобрали по полочкам.
1. Она не указала крупногабаритный багаж.
2. Не может угомонить детей
Это не такси и не автобус - ты тут гость. По идеи сервиса, водитель соглашается тебя подвезти, а не нанимается на работу, или что-то подобное. Если не обговорила какой-то груз - нафиг с пляжу, он может не хочет свое авто перегружать, и не важно на 5кг там больше или на 50.. Петь песни и жрать в этом случае тоже не лучшая идея.
Баба живет по принципу - заплатила - мне должны.
Идея ехать на блаблакаре с двумя детьми, двумя чемоданами, велосипедом по горному серпантину с чипсами и песнями - это просто пять. Кто не в теме, там полдороги настолько крутых серпантинов, что даже навигатор путается. А уж тошнит любого равнинного человека, включая водителя. Самое нормальное решение с детьми в Сочи - это элекричка или поезд.
Женщина обратилась в полицию, чтобы восстановить справедливость....
Справедливости ради, кашолку лешат родительских прав
"на машине с алтайскими номерами" - это ни о чем не говорит
31.07.2020 13:22
- гость -
Женщина обратилась в полицию, чтобы восстановить справедливость....
Справедливости ради, кашолку лешат родительских прав
Именно так! По жаре, не соблюдая социальной дистанции, без детских автокресел попёрлась на дальнее расстояние.
Есть такие гражданки, которые думают, что заплатив 2000 р. ЗА поездку они КУПИЛИ на время поездки и водителя и его автомобиль. Орут, свинячат в машине, Курят в салоне. Мадам, вы бы попробовали так себя вести в самолёте или автобусе. Тоже самое случилось бы.
вы все в блаблакар чтоли возите?))
не возите никого
сидите и пердите себе с закрытыми окнами
а выкидывать тетку с детьми на полдороге - свинство
вери деньги , жлоб!!
1.07.2020 13:41
- гость -
Есть такие гражданки, которые думают, что заплатив 2000 р. ЗА поездку они КУПИЛИ на время поездки и водителя и его автомобиль. Орут, свинячат в машине, Курят в салоне. Мадам, вы бы попробовали так себя вести в самолёте или автобусе. Тоже самое случилось бы.
Именно так! При мне три раза с автобусных рейсов снимали хамов.
Один раз пьяного сдали в полицию. Час все терпеливо ждали её на обочине из ближайшего города и не роптали, потому что понимали, что надо так поступить.
Один раз шумного хама водитель выгнал из салона автобуса. Сказал, что его поведение записано на камеры и он имеет право высадить его рядом с населённым пунктом.
Третий раз пьяную компашку не пустили на межгород, не смотря на вопли, что они заплатили.
Чем эта мадам лучше?
Как бы то ни было,выкидывать детей посреди трассы и присваивать деньги скотство. Недомужик козлина.
31.07.2020 14:00
Итальянец
тетка с детьми- не равно пьяная кодла или алкоголик дебошил
сам знал, что ехать с детьми это ез
"....во первых: я взял деньги до Сочи,,,"
Мадам желала продолжить далее бесплатное путешествие до Адлера? До Абхазии? И не хотела выгружаться?
14:16 хабалка, привыкшая все проблемы писюлей решать?
А где почитать информацию про это?
Вообще водитель на блаблакаре так не будет делать. Видать реально достала
31.07.2020 14:35
- гость -
тетка с детьми- не равно пьяная кодла или алкоголик дебошил
сам знал, что ехать с детьми это ез
Посмотрят дети, как мамашу проучили и не станут такими о ком вы выше написали. Две тысячи не большая цена за урок...
А где почитать информацию про это?
просто в поисковике набейте "водитель блаблакар выбросил из машины женщину.."
т.е высадил из машины))