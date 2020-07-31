Фото: "Подъем"
Микроавтобус столкнулся со стоящим грузовиком в Крыму. В результате инцидента восемь человек погибли, пишет ТАСС.
"По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим КамАЗом с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. В автобусе было двое детей, они не пострадали", – сообщили агентству в региональном ГУ МЧС.
Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузовика не пострадал. По данным администрации Белогорского района, где произошло ДТП, госпитализированы четыре человека, среди которых беременная 18-летняя девушка. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.
Комментарии
вот она безопасность этих переделанных грузовиков. ну не предназначены они изначально перевозить людей.....
Ремней для пассажиров или не было или пристегиваться никто не захотел. Жаль людей конечно, но в маршрутках пристегиваться, даже есть ремни, не принято у большинства.
да откуда там ремни. это грузовики, их фирма переделывает. вырезает окна и ставит сиденья. все эти мерседесы, дукаты и прочие , что заменили нам газельки. это ГУРЗЗОВЫЫЕ авто с измененной конструкцией (афициально но без тестов)
автобусы должны быть БОЛЬШИМИ, тогда безопасность гарантирована