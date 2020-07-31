Продюсер Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой

Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой. Снимок продюсер опубликовал в своем Instagram.
На фотографии музыканта сложно узнать – у него нет фирменной черной бороды, а вместо мешковатой черной одежды на нем надета рубашка с повторяющимся узором.
"Здесь нам по 20 лет! Я еще не знаю, что нас ждет следующие 30 лет. И как мне хочется сейчас сказать тому себе не совершать некоторых ошибок…" – подписал фотографию Фадеев.
Для продюсера это уже второй брак. В молодости он женился на девушке по имени Галина, но та вскоре ушла к его лучшему другу. После этого в 90-е годы он заключил брак с другой девушкой по имени Наталья.
Комментарии
Кто из этих двух дам Максим?
Этому фото похоже лет 20
скоро будет фото где он на горше сидит, и вопрос будет актуальным кто из них Максим