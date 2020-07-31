Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило рекомендации по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Временные методические рекомендации уже направлены в регионы. Их особенностью является необходимость изоляции на протяжении 14 дней с момента выписки. Отмечается, что это оптимальное время для восстановления.
"Для дальнейшей реабилитационной помощи по завершению периода постинфекционной изоляции пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные, на основании региональных дорожных карт маршрутизации", – сказано в пресс-релизе.
Комментарии
очень долго ни думали, специалисты(((
меня после выписки с температурой 37 на работу хотели выпнуть, пришлось ругаться, дошло до главного врача, продлили б/лист
а тк- иди на работу, ты здоров, а то что ньоги волочишь еле как - это твои проблемы.
еще вопрос!! какие препараты для восстановления и реабилитации????
почему нет в рекомендациях.
31.07.2020 14:30
- гость а тк- иди на работу, ты здоров, а то что ньоги волочишь еле как - это твои проблемы.
Аналогично, 1,5 месяца назад после второго отрицательного анализа выпнули на работу, хотя слабость была еле двигался.