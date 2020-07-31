Алтайский механик собрал самодельный трактор

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Житель Алтайского села Кулунда Юрий Журавлев самостоятельно собрал трактор для уборки снега и вспашки собственного огорода, сообщает пресс-служба правительства.
Основой полноприводной техники стал двигатель от "Оки", стартер от ВАЗ-2110, две коробки передач от "Москвича" и колеса с квадроцикла. Все остальные части машины механик сделал своими руками.
Из-за фиолетового цвета кузова самодельного и расположения двух пар фар трактор получил прозвище "Лунтик". Летом изобретатель с помощью плуга вспахивает собственный огород, а зимой прикрепляет лопату и чистит территорию возле дома после снегопадов.
Комментарии
Скорее квад, а не трактор. Хорошее хобби.