Банки захотели без спроса списывать деньги со счетов россиян

Крупнейшие российские банки предлагают без разрешения списывать средства со счета, если с владельцем долгое время не удается выйти на связь. На данный момент списывать хотят деньги за обслуживание и кредитные платежи, пишут "Известия".
Инициативу готовит "Абсолют-банк". В компании объяснили, что сейчас банки не могут списывать деньги со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись данные. Из-за этого у людей копятся долги, а банки не могут получить свои средства.
Принятие изменений позволит гражданам, которые не сообщили в банк, например, о смене паспорта, избежать штрафов и неустоек, а кредитным организациям возвращать свои средства.
Комментарии
а банки не могут получить свои средства.
Деньги и так у банка
в смысле - о смене паспорта? надо что ли идти в банк, чтобы данные обновили (замена паспорта), если у меня даже дебетовая карта?
"...без разрешения списывать средства со счета...", т.е. залазить в чужой кошелек и тратить деньги на свои нужды! Просят узаконить кражу!
Это не кража а грабеж... В позапрошлом теперь уже веке чел сделал небольшой вклад в швейцарском банке. И умер. Прошло полтора века. Банк разыскал внука или правнука этого чела и вручил вклад с огромными процентами. Наши прохиндеи только лишь бы урвать отобрать скрысить
Храните деньги дома
Да здравствует нал!!!
Лучше в банке...трехлитровой!