Ежемесячные выплаты для инвалидов в России начали выдавать без заявлений

Пенсионный фонд России начал выдавать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Выплата устанавливается автоматически в течение 10 дней после поступления в реестр сведений об инвалидности. От гражданина требуется только заявление о желаемом способе доставки. Подать его можно на портале "Госуслуги" или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
В ПФР отметили, что работа по назначению отдельных выплат в беззаявительном порядке будет продолжена. Также в ведомстве напомнили, что с 1 марта по 1 октября заочно проводится процедура установления инвалидности.
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