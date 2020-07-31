Путин поручил правительству поддержать вкладчиков, которые лишились денег

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной проработать меры для поддержки россиян, которые лишились вкладов, говорится на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках", – говорится в перечне поручений, созданном по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.
Доклад с соответствующими предложениями должен быть представлен президенту до 1 октября.
Комментарии
Ага! Ещё с 1991 года обещают-обещалкины!
Лишившихся вкладов когда? Каких? В результате чего? Амик, уточните! это не новость, а просто текст
ну вот началось!!!
это то для чего менялась конституция...
сказано поддержка лишившихся - вот 1 октября поглядим кого поддержат и в какой степени?! это, думаю такого рода загадка для Мишустина, и в ней главное не ошибиться.
если не всех и по чуть-чуть, то опять очередная лажа!
а если всех кто потерял в Сбере свои вклады, то Греф сильно обидится на Пу, а ни чего не сделает, тот в бункере и заграница уже не поможет со своими судами...
надо дожимать эту тему, как и тему газификации РФ за счёт ГазПрома...
будем посмотреть...
Опыт жизни подсказывает, что скоро выборы.Начинаются обещания.
Наверно касается тех у кого сумма была в банке больше застрахованной.
Благодетель наш, всё не спит о народе заботится-пожалел волк кобылу, ....
Он не желает вернуть деньги тем, кого "обул" по пенсионной реформе?