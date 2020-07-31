За сутки в России выявили 5482 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 5482 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 839 981. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Напомним, что на 31 июля в Алтайском крае подтвердили 111 новых случаев заражения вирусом. С данным результатом регион занял 16-е место по суточному приросту инфицированных.
С выздоровлением из больниц выписалось еще 8755 пациентов, общее число вылечившихся достигло 638 410. С подтвержденным коронавирусом скончался еще 161 зараженный, всего за время пандемии в России зарегистрировано 13 963 летальных случая.
Комментарии
"За сутки в России выявили 5482 новых случая заражения коронавирусомх"
Из них - в Хабаровске???