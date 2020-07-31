Туристы пожаловались на ухудшение качества отдыха в Турции после снятия ограничений на перелеты, сообщает "Московский комсомолец".
Пара из Белоруссии рассказала изданию, что не смогла заселиться в выбранный отель в Аланье из-за того, что тот был закрыт. Из-за этого их привезли в апартаменты ниже классом, чем забронированные изначально. При этом разницу в стоимости супругам не спешили возвращать и за деньгами пришлось обращаться в полицию. Опрошенные туристы рассказали, что видели якобы закрытые отели работающими.
Агент одной из турфирм Елена Зуенко объяснила, что некоторые отели в Турции действительно не стали открываться, а остальным пришлось снизить максимальное количество отдыхающих на 20-30% из-за антикоронавирусных мер.
Она посоветовала россиянам перед поездкой выяснять, работает ли выбранный отель и проверять бронь на свою фамилию в нем.
Комментарии
Это они ещё в Горный не ездили
31.07.2020 17:15
- гость -
А чем тебе Горный не нравится? Вчера вернулся всё ок