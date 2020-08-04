Всем алтайского. Как фермерам и сыроделам найти партнеров в России и за рубежом

Предпринимателей Алтая приглашают поучаствовать в крупнейшей в России осенней выставке продуктов WorldFood 2020. Мероприятие пройдет в Москве. Центр "Мой бизнес" формирует делегацию из Алтайского края и берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочной площади и оборудования.
Участники смогут предложить свою продукцию 30 768 посетителям (столько человек уже зарегистрировано): закупщикам федеральных и региональных торговых сетей, оптовой торговли и гостинично-ресторанного бизнеса. Для предпринимателей участие в выставке – это возможность увеличить объем продаж и расширить географию сбыта товаров.
В 2019 году на мероприятии было представлено 14 организаций нашего региона. Каждая компания заключила экспортные контракты. Продукцией алтайских предпринимателей заинтересовались как в России, так и за рубежом – в Китае, Германии, США, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии, Канаде, Белоруссии, Сербии, Франции.
Выставка будет проходить с 22 по 25 сентября 2020 года в МВЦ "Крокус Экспо". Количество участников ограничено. Регистрация открыта на сайте центра.
Алтайский фонд МСП
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