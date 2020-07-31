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PayPal прекратил внутренние переводы электронных денег в России

, ИА "Амител"
Причиной стали изменения в российском законодательстве
Фото: tempting.Pro

Фото: tempting.Pro

Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, сообщает РИА "Новости".

В начале июля компания официально объявила о прекращении денежных переводов внутри России. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь операторы не должны передавать данные о внутрироссийских переводах за рубеж или давать к ним доступ с территории других государств.

При этом новые правила не распространяются на международные переводы и на случаи, когда данные нужны для рассмотрения заявлений клиентов на кражу денег со счетов.

Эксперты по-разному отнеслись к произошедшему. Как отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов, PayPal пришел в Россию благодаря хорошей политике регулирования электронных денег, а его частичный уход является следствием ужесточения законов.

Аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егор Дахтлер считает, что отказ PayPal от переводов внутри страны не окажет влияния на финансовые результаты компании – доля прибыли по внутрироссийским операциям составляет всего 4%. Клиенты же начнут пользоваться другими сервисами и не ощутят особых неудобств.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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