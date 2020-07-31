Кремль назвал безосновательным задержание российских граждан в Белоруссии

Кремль ожидает, что россияне, которых задержали в Белоруссии 29 июля, в ближайшее время будут отпущены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, информация, обосновывающая задержание российских граждан, до сих пор не была предоставлена. Он добавил, что "безосновательное задержание" не совсем укладывается в параметры союзнических отношений.
"Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", — отметил пресс-секретарь президента.
Напомним, что группу из 33 россиян задержали в Белоруссии 29 июля. Их подозревают в подготовке терактов.
Комментарии
Батька же говорит. Хватит пургу нести! Нужно честно ответить на вопрос: С какой целью эти люди прибыли в Беларусь? Если ответ будет вразумительный, то и проблем нет. Ну а если "эти люди приехали в отпуск смотреть шпили", то и тогда всё понятно.
31.07.2020 19:15
- гость -
Ну а если "эти люди приехали в отпуск смотреть шпили", то и тогда всё понятно.
Намекаете на Петрова и Васечкина?Т.е.33 богатыря приехали намазать ручку двери?Чью?Не уж-то батькину???)))
Не смотреть,а шпилить.Вон сколько резинок с собой.
Посол Мезенцев всё ясно объяснил, но этот негодяй под названием Лука настойчиво пытается бабла срубить по-лёгкому - не мытьем, так катаньем. Только вот приёмчики у него уж больно бандитские, уголовные: выходит, что он у нас заложников взял и теперь выкуп требует. Это даже Вове может не понравиться. С таким моральным уродом как Лука нельзя поддерживать никаких отношений, пока не вылечится. Но это, увы, неизлечимо...
Нужно просто начать ремонт на нефте и газопроводе, который идет в Белоруссию.