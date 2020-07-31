Алена Водонаева рассказала о том, как ее изнасиловали в 14 лет

Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева в фильме "Водонаева. Исповедь", рассказала о том, что была изнасилована в 14 лет. После этого у нее появился страх перед мужчинами, которые старше ее
Она рассказала, что летом она пошла печатать фотографии и встала на остановку, чтобы дождаться автобуса. К ней подошел мужчина и предложил подвезти. Водонаева села к нему в машину, но в какой-то момент поняла, что они едут в другую сторону. Мужчина завел ее к себе в квартиру, где и произошло насилие.
"Он сказал: сейчас я сделаю тебе то, о чем мечтают все женщины. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом и потом лишил меня девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что мне было так страшно. Я лежала и думала, только не убей меня. Я должна вернуться домой. Потом он велел одеться и отвез меня на то же место, где забрал", — рассказала ведущая.
Комментарии
неприятная женщина, тем более нам известно, как она относится к соотечественникам
Признание как у Костюшкина. Теперь новая мода - говорить как в детстве изнасиловали.
где заявление в полицию? где подробности: куда, чем и сколько раз? видео есть?