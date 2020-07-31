Российские авиакомпании начали отменять первые рейсы за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное расписание и отменять первые после пандемии коронавируса рейсы за границу. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Аналогичные жалобы на корректировки появились в социальных сетях. Как правило в качестве причины указывается "отсутствие разрешения на международные полеты". При этом россияне, которые планировали вылететь за границу из регионов через Москву, не имеют возможности обменять билеты.
По мнению экспертов, таким образом авиаперевозчики пытаются повысить наполняемость самолетов и соответственно поднять уровень рентабельности международных рейсов.
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