В Алтайском крае появятся четыре новых метановых заправки

В Алтайском крае появятся еще четыре метановых заправки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс.
Строительством займется компания "Газпром газомоторное топливо". Две станции построят в Барнауле, еще по одной – в Бийске и Новоалтайске. Сроки возведения АГЗС пока уточняются, но на строительство пойдут деньги организации.
По данным краевого ведомства, сейчас в регионе есть только одна метановая заправка, расположенная в Барнауле. В Минтрансе считают, что перевод автомобилей на газ перспективен, но большого спроса на него нет из-за отсутствия инфраструктуры: ближайшие к краевой столице заправки находятся в Новосибирской области и Республике Алтай.
При этом в министерстве не уточнили, сколько машин в регионе сейчас работает на метане.
Комментарии