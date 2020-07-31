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Семья алтайского чиновника скончалась на турбазе на Ае

, ИА "Амител"
Среди погибших – двое несовершеннолетних
Фото: Telegram-канал LifeShot

Фото: Telegram-канал LifeShot

Тела четверых человек, найденных на турбазе в Алтайском крае, принадлежат семье 51-летнего начальника сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифа Кременских. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Информацию подтвердила пресс-служба краевого правительства, а губернатор Виктор Томенко проинформирован о происшествии и следит за ходом расследования.

Напомним, что 31 июля в Алтайском районе в номере одной из туристических баз неподалеку от озера Ая нашли трупы четырех человек. По предварительным данным, они жили на базе несколько дней, а в последнее время из номера никто не выходил.

Позднее, в день выселения, администраторам никто не открыл дверь номера. Обеспокоенные работники самостоятельно открыли дверь и нашли тела постояльцев. Вероятной причиной стало отравление.

Позднее стало известно, что семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, приехала на базу из Барнаула 26 июля. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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