В Алтайском крае упал спрос на услуги домов престарелых

В Алтайском крае снижается спрос на услуги домов-интернатов для пожилых людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На протяжении последних семи лет в крае нет очередности пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят попасть в краевые дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Все больше пенсионеров принимают решение остаться в кровных семьях, опираясь на заботу родных людей", – сообщили в краевом Минсоцзащиты.
В результате в Алтайском крае становится все более востребованным развитие стационарозамещающих методов, направленных на социальную поддержку пожилых людей, инвалидов и детей-инвалидов. Согласно новому плану ведомства на 2020-2024 годы, в регионе планируют создать центры дневного пребывания и внедрить новые социальные технологии: учебное сопровождение, приемные семьи и другие.
В нынешнем году в краевых социальных учреждениях реализуют 17 стационарозамещающих технологий, которые охватят почти 18,5 тысячи человек.
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