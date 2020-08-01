СК опубликовал видео с места обнаружения четырех тел на алтайской турбазе

Следком по Алтайскому краю на своей странице в instagram опубликовал видео с алтайской турбазы, где были обнаружены тела четырех человек. Следователи устанавливают причину смерти семьи.
"Следователи, следователи-криминалисты регионального СК с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр места происшествия". — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что информация об обнаружении четырех тел на территории турбазы в районе озера Ая появилась в СМИ вечером 31 июля. Позднее стало известно, что тела принадлежат семье 51-летнего начальника сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских.
Комментарии