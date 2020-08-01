СМИ: Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа

Россия обсуждает открытие международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиаотрасли.
Отмечается, что идея возобновления полетов во все страны недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу еще не принято, проинформировали собеседники издания.
Напомним, что с 1 августа Россия частично возобновила международное авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, с этого же дня открыта граница и с Абхазией. В дальнейшем список стран будет увеличен.
Комментарии
А может и не возобновить...
Пусть не смешат. Подавляющее большинство стран закрыто, более того, не включают Россию в списки стран, с которыми в ближайшее время планируют открыть авиасообщение. А у Голиковой в кабинете сколько угодно совещаться наши чиновники могут - они совещаются, а з/плата им идет)))
Одни лозунги по этому поводу...Возобновить то может, но возобновят ли зарубежные партнеры?