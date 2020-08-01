Число случаев коронавируса в Республике Алтай перевалило за 1,6 тысячи

За минувшие сутки в Горном Алтае выявили 28 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число заболеваний в регионе на 1 августа составляет 1606, передает республиканский оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Заболевание подтвердилось у восьми жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у четырех жителей Чемальского района; у двух жителей Майминского района; у двух жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у ребенка в Онгудайском районе; у жителя Улаганского района; у жителя другого региона, прибывшего в Чемальский район, и еще у двух школьников – из Чойского и Шебалинского районов", – говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели еще 30 человек. Всего из больниц региона выписали 1171 человека, переболевшего коронавирусом.
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