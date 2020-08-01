Суббота, 1 Август, 17:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 87,29
26°

845443 +5462
Обь
236см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городКоронавирус на Алтае
Новости

"Ну укусил и укусил". В Алтайском крае осел напал на женщину

, ИА "Амител"
По словам потерпевшей, она уже почти месяц ходит на лечение, но до выздоровления еще далеко
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Алтайского края получила серьезную травму после укуса осла в июне текущего года, пишет паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Потерпевшая рассказала, что вольно гуляющее животное укусило ее 24 июня на страусиной ферме во Власихе. Осел, услышав крик сородича из клетки, побежал к нему сквозь толпу отдыхающих и на ходу укусил всей челюстью женщину за ногу, а затем попытался проделать то же самое и с 13-летней девочкой. Пострадавшая схватила дочь и побежала за помощью на кассу.

Как выяснилось, полноценной аптечки у сотрудников фермы не оказалось – была только вата и антисептики. Женщина обработала рану и вызвала скорую.

"Ну укусил и укусил, казалось бы, подумаешь, походила с синяками две недели! Но, к сожалению, не в моем случае", – посетовала жительница региона.

Из-за осложнений уже 6 июля врачам пришлось вскрывать рану и с тех пор женщина почти ежедневно ходит на перевязки и лечение. Однако, по ее словам, "финиш еще далеко", укус оказался очень серьезным.

Потерпевшая также рассказала, что уже три недели не может дождаться ответа на свою претензию в адрес администрации фермы. После больничного она намерена обратиться в суд.

Материалы по теме
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.08.2020 14:28
- гость -

Поди специально рану расковыривает, чтобы денег содрать с фермеров. В Горном лошадь в походе девочку за жопу укусила, та аж подпрыгнула от боли на полтора метра и ревела громко. И ничего, йодом синяк намазали и дальше в седле несколько дней на этой лошади ехала.

1.08.2020 14:29
- гость -

Ядовитый осел что ли был.

1.08.2020 14:32
- гость -

В Афгане один в госпитале рану свою регулярно говном гепатитных больных мазал, чтобы дольше не заживала, чтобы в госпитале подольше остаться. Поймали, судили.

1.08.2020 14:33
Тётя Мотя

Ферма страусиная... ослы гуляют по территории. Тоже, что ли, на экскурсию пришли?

1.08.2020 14:37
- гость -

Господибожемой.... меня укусила одна из собак, когда я их разнимала, возможно, моя (в куче было непонятно), так рана месяц заживала, и рубец потом еще год израстал. Тоже мне трагедия века, осел цапнул.

1.08.2020 14:40
- гость -

А меня, а меня, укусил крокодил, и акула, и варан, и ничего.

1.08.2020 14:41
- гость -

А меня бегемот укусил и ничего.

1.08.2020 14:44
- гость -

Все толстокожие такие - шрамы только украшают барнаульских женщин!

1.08.2020 14:47
- гость -

О вай вай, тебя ишак нюхал!!!!!

1.08.2020 14:52
Бапппка

"Я здесь лежу, а нога моя таааам... гиппопотам, гиппопотам ушёл обратно в лес"... Песня такая в моей юности была

1.08.2020 15:47
- гость -

Хорошо что укусом обошлось... Ослы они такие...

1.08.2020 15:49
Мадам

Ослы они такие...

Апулея читали?

1.08.2020 16:08
- гость -

А говорят, что они коня на скоку могут... Измельчали.

1.08.2020 16:08
- гость -

Мадам, вам есть чем гордиться! Много ли найдется в АК людей, укушенных ослом?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
16:37
Идем на спад. Жители Алтайского края все реже страдают от укусов клещей 0
16:04
В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса 2
15:31
Соцсети: трое человек погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае 4
15:07
СК назвал приоритетную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе 12
14:40
108 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 3
14:16
"Ну укусил и укусил". В Алтайском крае осел напал на женщину 14
13:40
Жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала 40
13:16
В Барнауле вылетевший на рельсы автомобиль заблокировал движение трамваев 2
12:49
Алтайскую трассу перекроют из-за движения военных 3 августа 2
12:09
СМИ: Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа 3
11:41
Число случаев коронавируса в Республике Алтай перевалило за 1,6 тысячи 0
11:15
В краевом правительстве прокомментировали гибель алтайского чиновника и его семьи 36
10:44
"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле 0
10:09
Россия открыла границу с Абхазией 2
09:39
На Алтае мало обсуждают появление новой федеральной трассы. Зря. Это топ-событие 9
09:04
Кардиологи напомнили об опасности вейпинга 2
08:35
Россиянка пыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку 4
08:06
В Алтайском крае упал спрос на услуги домов престарелых 2
07:45
В Барнауле машина сбила девочку на пешеходном переходе 9
07:24
Картошка в кадре. Победители самого странного фотоконкурса этого года 1
07:02
СК опубликовал видео с места обнаружения четырех тел на алтайской турбазе 26
06:32
Вызывали дождь и остерегались рек. Что можно и что нельзя делать в Макринин день 0
06:03
Теплое начало месяца. О погоде в Алтайском крае 1 августа 0
23:45
Такой день. Четыре тела на Ае и дополнительные средства на зарплату 0
23:28
Путин подписал закон о многодневном голосовании 17
23:08
В туристическом районе Алтайского края развернули дополнительный пожарный пост 0
22:54
В Барнауле мужчина подделал больничный лист, чтобы сбежать с исправительных работ 0
22:32
Семья алтайского чиновника скончалась на турбазе на Ае 22
22:06
В Сибири трехлетний мальчик умер после удара пьяного отчима 9
21:51
СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения четырех тел на алтайской турбазе 0
21:29
Прокуратура потребовала от властей Рубцовска благоустроить пляжи после гибели детей 1
21:09
В Алтайском крае появятся четыре новых метановых заправки 1
20:54
На алтайской турбазе в районе Аи нашли четыре трупа 1
20:31
Российские авиакомпании начали отменять первые рейсы за границу 0
20:03
Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые выезжают за границу 0
19:48
Хроника коронавируса Алтайского края. День 124 0
19:25
Алена Водонаева рассказала о том, как ее изнасиловали в 14 лет 7
19:07
Кремль назвал безосновательным задержание российских граждан в Белоруссии 7
18:53
Жену погибшего рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве 4
18:20
Форум "Алтай. Территория развития" впервые пройдет в онлайн-формате 0
18:03
Михаил Старцев отказывается давать показания по делу о драке на Старом базаре 19
17:53
Жена погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова направила петицию Бастрыкину 14
17:36
Умные гаджеты на страже здоровья. В Алтайском крае внедряются новые медтехнологии 0
17:25
Бизнесменов Алтая приглашают на выставку франшиз BUYBRAND Expo 2020 в Москву 0
17:18
Сотрудники газовой службы навязывают барнаульцам замену исправного оборудования 6
17:04
Туристы пожаловались на ухудшение качества отдыха в Турции 2
16:56
Названа вероятная причина смерти рэпера Энди Картрайта 6
16:45
PayPal прекратил внутренние переводы электронных денег в России 0
16:31
Мэрия Барнаула отреагировала на сообщения о свалке около экоярмарки ВДНХ 4
16:23
Максимально открыто. Руководство алтайских общественников о целях, стоящих перед ОПАК 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.