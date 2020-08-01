"Ну укусил и укусил". В Алтайском крае осел напал на женщину

Жительница Алтайского края получила серьезную травму после укуса осла в июне текущего года, пишет паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Потерпевшая рассказала, что вольно гуляющее животное укусило ее 24 июня на страусиной ферме во Власихе. Осел, услышав крик сородича из клетки, побежал к нему сквозь толпу отдыхающих и на ходу укусил всей челюстью женщину за ногу, а затем попытался проделать то же самое и с 13-летней девочкой. Пострадавшая схватила дочь и побежала за помощью на кассу.
Как выяснилось, полноценной аптечки у сотрудников фермы не оказалось – была только вата и антисептики. Женщина обработала рану и вызвала скорую.
"Ну укусил и укусил, казалось бы, подумаешь, походила с синяками две недели! Но, к сожалению, не в моем случае", – посетовала жительница региона.
Из-за осложнений уже 6 июля врачам пришлось вскрывать рану и с тех пор женщина почти ежедневно ходит на перевязки и лечение. Однако, по ее словам, "финиш еще далеко", укус оказался очень серьезным.
Потерпевшая также рассказала, что уже три недели не может дождаться ответа на свою претензию в адрес администрации фермы. После больничного она намерена обратиться в суд.
Комментарии
Поди специально рану расковыривает, чтобы денег содрать с фермеров. В Горном лошадь в походе девочку за жопу укусила, та аж подпрыгнула от боли на полтора метра и ревела громко. И ничего, йодом синяк намазали и дальше в седле несколько дней на этой лошади ехала.
Ядовитый осел что ли был.
В Афгане один в госпитале рану свою регулярно говном гепатитных больных мазал, чтобы дольше не заживала, чтобы в госпитале подольше остаться. Поймали, судили.
Ферма страусиная... ослы гуляют по территории. Тоже, что ли, на экскурсию пришли?
Господибожемой.... меня укусила одна из собак, когда я их разнимала, возможно, моя (в куче было непонятно), так рана месяц заживала, и рубец потом еще год израстал. Тоже мне трагедия века, осел цапнул.
А меня, а меня, укусил крокодил, и акула, и варан, и ничего.
А меня бегемот укусил и ничего.
Все толстокожие такие - шрамы только украшают барнаульских женщин!
О вай вай, тебя ишак нюхал!!!!!
"Я здесь лежу, а нога моя таааам... гиппопотам, гиппопотам ушёл обратно в лес"... Песня такая в моей юности была
Хорошо что укусом обошлось... Ослы они такие...
Ослы они такие...
Апулея читали?
А говорят, что они коня на скоку могут... Измельчали.
Мадам, вам есть чем гордиться! Много ли найдется в АК людей, укушенных ослом?