Мошенница обманула девочку из Горного Алтая, которая продавала лошадь

В Республике Алтай злоумышленница обманула несовершеннолетнюю сельчанку, разместившую объявление о продаже лошади в интернете, передает пресс-служба МВД по региону.
"15 летняя жительница Усть-Коксинского района, находясь в Горно-Алтайске, куда приехала поступать в учебное заведение, по просьбе родных разместила на сайте "Авито" объявление о продаже лошади. Вскоре ей позвонила женщина, которая изъявила желание приобрести животное. Незнакомка сразу предложила перевести предоплату на банковскую карту", – сообщили в ведомстве.
После этого мошенница убедила девочку пройти к банкомату и, заговорив подростка, попросила под диктовку выполнить несколько операций. Потерпевшая даже не поняла, как умудрилась перевести на чужой счет почти 6 тысяч рублей.
Когда девочка рассказала родителям о случившемся, те обратились в полицию. Правоохранители, в свою очередь, возбудили уголовное дело. Личность и местонахождение аферистки устанавливают полицейские.
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