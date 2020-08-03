"Никто кроме нас". В Барнауле появился сквер Десантников

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый сквер в честь 90-летия Воздушно-десантных войск появился в Барнауле. Он расположился в яблоневой роще на проспекте Комсомольском рядом с Домом афганцев. Торжественная церемония закладки сквера прошла накануне Дня ВДВ 1 августа. Инициатором создания нового зеленого уголка стал фонд Героя России Владимира Шаманова "Защитники Отечества". Полностью облагороженный объект планируют открыть на День ВДВ в следующем году.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, глава города Барнаула Вячеслав Франк, начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Юрий Мороз, начальник главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков, ветераны ВДВ. Вместе с волонтерами они высадили в сквере "именные" липы. Позже здесь также появятся ели. Организаторами церемонии закладки сквера Десантников выступила корпорация творчества EventCorpLife.
"Первоначально хотели сделать аллею возле Дома афганцев, но нам предложили благоустроить площадку через дорогу, и тогда родилась идея создать здесь сквер Десантников. В течение года сделаем здесь подсветку, высадим ели, установим качели, скамейки, будут фонари с парашютами, в центре – скульптурную композицию в виде лестницы с триколором и вертолетом наверху, а также стенды с именами алтайских десантников. Отмечу, что над проектом работают молодые дизайнеры, которые много общались с ветеранами", – рассказала учредитель фонда "Защитники Отечества" Наталья Хан.
Почетные гости мероприятия поздравили десантников с наступающим праздником и отметили значимость новой площадки.
"Благодаря идее бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова город Барнаул становится, наверное, меккой военно-воздушных войск. Прекрасный сквер в прекрасном месте. Может быть, под этими деревьями мамочки будут выгуливать тех ребятишек, которые в будущем наденут голубые береты и пополнят ряды ВДВ", – отметил начальник главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.
"Замечательное мероприятие по окультуриванию этого сквера, особенно по закладке аллеи, которая олицетворяет, для чего существует армия. ВДВ – это мирная жизнь и защита", – сказал заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.
"Символично в этот юбилейный год сегодня сделать так, чтобы осталась память. В память о тех людях, для кого девиз "Никто кроме нас" является основным не только во время службы, но и по жизни", – сказал начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Юрий Мороз.
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