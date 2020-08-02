Мурашко назвал дату массовой вакцинации от коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что вакцина от коронавирусной инфекции уже прошла клинические испытания. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, после получения регистрационного удостоверения, начнется вакцинирование "особых групп". В частности, это медработники и учителя.
При этом массовую вакцинацию раньше осени ждать не стоит. Мурашко уверен, что она придется в большей степени на октябрь.
До этого глава Минздрава рассказал, что вакцинирование будет полностью добровольным и бесплатным.
Ранее в ВОЗ рассказали, что в 2020 году вакцинации от коронавируса не будет. Массовые прививки начнут проводить лишь с 2021 года. При этом вакцина должна быть общедоступна, и организация работает над этим.
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